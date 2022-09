Nick Cannon deu esta quarta-feira, 15 de setembro, as boas-vindas ao seu nono filho. Numa publicação feita nas redes sociais, o artista mostrou-se muito feliz com o nascimento da menina a que decidiram dar o nome Onyx Ice.

"Eu prometo proteger, providenciar, guiar e amar esta criança com o melhor das minhas capacidades", escreveu na legenda de um vídeo onde surge ao lado da criança e da mãe, LaNisha.

Recorde que Nick Cannon é ainda pai dos gémeos Moroccan e Monroe, de 11 anos, da relação que manteve com Mariah Carey. Com Britanny Bell, o artista teve Golden, de cinco anos, e Powerful Queen, de 19 meses. Já com Abby De La Rosa, o cantor teve mais dois gémeos, Zion e Zillion, de 14 meses. Cannon é ainda pai de Legendary Love, com Bre Ties, e perdeu um outro filho, da relação com Alyssa Scott, que morreu com um cancro no cérebro em dezembro do ano passado, quando tinha apenas cinco meses.

Nick Cannon está ainda à espera de mais dois filhos: Brittany Bell e Abby De La Rosa estão ambas grávidas do artista.

