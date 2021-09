Alicia Vikander acabou por confirmar que foi mãe pela primeira vez em conversa com a People.

A atriz, de 32 anos, deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Michael Fassbender, de 44, no início do ano. No entanto, só agora é que a mamã 'babada' falou sobre esta nova fase da sua vida.

Recorde-se que Alicia Vikander e Michael Fassbender casaram-se em Ibiza em outubro de 2017. Os atores conheceram-se em 2014 nos estúdios do filme 'The Light Between Oceans', onde interpretavam um casal.

Leia Também: Danielle Fishel foi mãe pela segunda vez. Bebé nasce em dia especial