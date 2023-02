Este fim de semana foi especial para Alice Alves. Isto porque levou a filha, Benedita, pela primeira vez ao canal de televisão onde trabalha, a TVI.

Foi no 'Em Família' ao lado de Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes que a apresentadora esteve com a menina, que nasceu em outubro do ano passado e é fruto da relação com o chef Carlos Afonso.

Este momento especial foi destacado na página oficial do programa no Instagram. "Alice Alves apresenta a filha Benedita pela primeira vez! A apresentadora foi mãe em outubro do ano passado e falou sobre os desafios destes primeiros meses de gravidez e a sua experiência como mãe. Está à vista que Benedita gostou do colo de Ruben, será que está na hora dele?", pode ler-se na legenda das imagens.

Leia Também: "Não chorei e não foi porque não calhou! Fiz das tripas coração"