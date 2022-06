A final de 'Big Brother - Desafio Final' vai para o ar no domingo, 5 de junho, marcando o fim de um período de reality shows na TVI. Sem previsão para o início de um novo formato do género, comentadores, repórteres e apresentadores despedem-se (pelo menos por uns tempos) desta aventura televisiva.

Alice Alves conduziu na noite de sexta-feira o último 'Extra' desta temporada e emocionou-se na despedida.

"Não podemos ir embora sem antes mandar um beijinho a todas as pessoas que tornam este programa possível. Muito obrigada, foram ao longo destes meses especiais para mim, a minha rede e o meu braço direto. Um beijinho também, muito especial, à minha Marta Cardoso, de quem gosto muito... Já me estou a emocionar, eu não tenho jeito para despedidas. Gentilmente a Marta partilhou aqui o 'Extra' comigo. Por último, mas não menos importante, obrigada a si que nos faz contar com a melhor companhia de todas, sempre", disse a comunicadora, sem conseguir conter a emoção.

Leia Também: Pedro Guedes revela que teve ataque de pânico no 'Big Brother'