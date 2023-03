Alice Alves foi mãe pela primeira vez em outubro do ano passado, o que significa que continua a descobrir diariamente a melhor forma de agir nas mais diversas situações que dizem respeito à maternidade.

Ainda assim, a apresentadora tem feito questão de partilhar com os seguidores o que tem aprendido com a filha, a pequena Benedita.

"O pior dia que tive com a Benedita foi quando ela fez dois meses… Estivemos as duas mais de meia hora no carro às voltas porque era a única maneira de a acalmar. Fomos às vacinas. Levou duas em cada perna. As perninhas dela na altura eram ainda mais magrinhas e as agulhas gigantes.

Ela já ia com alguma fome e por causa da vacina das gastroenterites não lhe pude dar logo leite. A dor das picas, a fome, mais o facto de não a poder consolar com leitinho, fez com que ela berrasse como nunca. Se soubesse o que sei hoje faria como fiz aos 4 meses. Foi de manhã, levou as vacinas injectáveis e o consolei-a logo com leitinho… Depois voltei lá de tarde, entre refeições e ela bebeu a vacina das gastroentrites. Mal deu pelas vacinas Assim que cheguei a casa fiz paracetamol para não haver hipótese de fazer febre. Passou a correr tudo muito melhor :) Espero que este relato seja útil e ajude a minimizar o desconforto das vacinas nos vossos bebés. Façam logo isto, vão por mim!

Atenção pais, lavar muito bem as mãos depois de mudar as fraldas após a vacina das gastroenterites. O vírus pode passar para os pais através da muda da fralda", pode ler-se na mais recente publicação da comunicadora da TVI.

Leia Também: A elegância de Alice Alves quatro meses após ser mãe