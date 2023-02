Cerca de quatro meses após ter sido mãe pela primeira vez, Alice Alves marcou presença na gala da TVI, que decorreu na noite de domingo, em Lisboa.

Para a ocasião, a apresentadora do canal escolheu um vestido em tom de vinho com uma racha e que destacou pela elegância. Veja algumas imagens na galeria.

De recordar que a filha de Alice Alves, a bebé Benedita, nasceu no dia 14 de outubro do ano passado e é fruto da relação com o chef Carlos Duarte Afonso.

