Shakira não fugiu do sofrimento provocado pelo fim da relação com Piqué, com esteve durante 12 anos, e transformou essa mágoa em músicas de sucesso. Depois de temas como 'TQG', 'Felicito', 'Copa Vacía' e 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', a cantora colombiana pegou no tão comentado verso "las mujeres ya no lloran" ["as mulheres já não choram] e transformou-o no título do seu novo álbum, anunciado esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro.

"O meu novo disco foi feito com todos vocês e com a minha alcateia de lobas que me acompanharam a cada passo deste caminho. A produção deste trabalho foi um processo alquímico", começou por escrever a artista, com recurso às redes sociais.

"Ao escrever cada uma das músicas, fui-me reconstruindo. Ao cantá-las, as minhas lágrimas transformaram-se em diamantes e a minha vulnerabilidade em força", concluiu Shakira na legenda da publicação em que mostra fotografias de promoção deste álbum.

'Las Mujeres Ya No Lloran', o 12.º trabalho discográfico de Shakira, chega ao público a 22 de março e terá 16 temas.

