Shakira completou 47 anos no passado dia 2 de fevereiro. Este foi o primeiro aniversário que a cantora celebrou em Miami, Estados Unidos, para onde se mudou com os filhos no ano passado.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, a artista terá feito um "festão" na qual marcaram presença várias personalidades. Foi o caso de Prince Royce, com quem fez uma colaboração no tema 'Deja Vu'.

Ainda assim, quem acabou por chamar mais a atenção foi Rafa Arcaute, o último homem com quem a famosa colombiana foi relacionada a nível amoroso.

Rafa aparece nas imagens da festa partilhadas por Shakira no Instagram (na segunda, abraçada a ele).

Há semanas, vários meios de comunicação deram conta que os dois, apesar de se terem aproximado por motivos profissionais, estavam agora a conhecer-se de maneira mais profunda e pessoal.

Será que Shakira encontrou, finalmente, um novo amor?

