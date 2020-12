Alexandra Lencastre deixou os seguidores da sua página de Instagram preocupados, depois de ter partilhado uma fotografia da modelo Stella Tennant, que morreu no dia 22 de dezembro, aos 50 anos, e na legenda escreveu: "Vou visitar-te em breve, bela"

Perante a partilha, muitos fãs entenderam que a mensagem da atriz seria um pedido de ajuda. "A Alexandra está a pedir ajuda! Quem estiver mais perto dela (amigos, família), por favor dêem-lhe a mão", comentou uma seguidora. "Não Alexandra, não vai ter com ela. A Alexandra vai ter com as suas filhas, os seus pais e os seus amigos mais próximos. E se precisar, eu sou psicóloga e também podemos ir fazer terapia na esplanada a beber um belo! A vida é bela e tudo tem solução, menos a morte", lê-se ainda entre as muitas reações.

E entre os internautas, destaca-se também o comentário da apresentadora Ana Marques. "Não sabia, cheguei a entrevistá-la várias vezes em Paris. Sempre a mais simples e simpática. Olha, e tu deixa-te de parvoíces melher... lembra-te que ainda vamos contracenar juntas em japonês".

Perante toda a agitação, a atriz esclareceu, entretanto, as suas palavras, pedindo desculpa pela preocupação causada. "Peço desculpa por ter causado esta preocupação... Não era minha intenção... Mas, de facto, podia perceber se outra coisa. Boas Festas", disse.

