Foi durante uma iniciativa da SIC, nomeadamente a Central SIC, que Alexandra Lencastre se emocionou ao recordar Pedro Lima, que morreu este ano.

Tal aconteceu quando a atriz falou com uma das participantes, Cláudia, que revelou ter passado por problemas de ansiedade e depressão desde os 14 anos, altura em que teve uma paralisia facial.

A sua história teve um final feliz, uma vez que Cláudia acabou por encontrar o amor com uma pessoa do Senegal. Os dois casaram numa semana e agora estão a tentar ter um filho.

Visivelmente tocada por esta história, Alexandra notou: "Hoje em dia fala-se muito que as doenças invisíveis são completamente desvalorizadas. Fomos perdendo várias pessoas do mundo artístico, mas perdemos um homem muito querido, toda a gente gostava muito dele. Era simples, corajoso, dava o peito às balas, bonito, com uma família linda, saudável, ótimo ator, que era o Pedro Lima".

"Muitas notícias anunciaram que ele não estava bem. E eu que trabalhei com ele muito pouco tempo antes desta tragédia. Nada me fazia pensar que uma pessoa como o Pedro tivesse nesse ponto. Há que pedir ajuda, as pessoas não têm de ter vergonha. Estejam atentos ao outro. Não podemos ajudar o mundo inteiro, mas começar por quem está ao nosso lado já é um excelente princípio", completou.

