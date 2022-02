É dia de festa para Alexandra Lencastre. Passaram-se 26 anos desde que a atriz foi mãe pela primeira vez, a 10 de fevereiro de 1996.

A atriz, de 56 anos, não deixou a data passar em branco e usou a sua conta oficial de Instagram para felicitar a filha, Margarida Bakker.

"Feliz aniversário à minha menina especial", declara na legenda de uma foto onde a jovem atriz posa em topless.

Alexandra Lencastre é ainda mãe de Catarina, de 23 anos. As duas jovens resultam ambas do casamento, entretanto terminado, com o produtor de televisão Piet-Hein Bakker.

