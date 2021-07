Alex Rodriguez comemorou o 46.º aniversário com duas festas no Mónaco e em Espanha, contam as fontes do Page Six.

O ex-jogador dos Yankees - que completou mais um ano de vida na terça-feira, 27 de julho - deu início à celebração à meia-noite no Hôtel de Paris Monte-Carlo.

"A festa começou no Mónaco à meia-noite com um grupo de familiares e amigos", disse uma fonte. Depois seguiram para o jato privado de Alex com destino a Ibiza.

No Instagram, o ex-noivo de Jennifer Lopez destacou esta data especial e escreveu: "Estou a sentir-me muito grato hoje, não apenas por comemorar o meu grande dia com os amigos incríveis e família nesta viagem mágica, mas por todos os votos de boa sorte, amor e apoio de todos. Não podia pedir mais nada".

