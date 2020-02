Alessandra Ambrósio é uma das caras conhecidas de por estes dias se encontra no Brasil para passar a quadra do Carnaval.

O anjo da Victoria's Secret, natural do Rio Grande do Sul, divertiu-se nos festejos do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e contagiou as redes sociais com o espírito carnavalesco.

Em várias publicações nas redes sociais, a modelo partilhou com o mundo a alegria com que o seu país vive o Carnaval. Clique na galeria para ver.

