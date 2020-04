Tal como tem vindo a acontecer com grande parte dos famosos, Emily Ratajkowski aproveitou a quarentena para rever fotografias antigas e partilhá-las com os seus seguidores do Instagram.

Na rede social, a modelo, atualmente com 28 anos, decidiu recuar até ao início da sua carreira com uma imagem que nos recorda umas das suas primeiras produções.

Tal como revelou na legenda da publicação, Emily Ratajkowski tinha 17 anos na época.

Veja abaixo a foto que promete dar que falar nas redes sociais:

Leia Também: Katy Perry mostra a barriga de grávida vestida de coelho da Páscoa