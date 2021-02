Quando não está ocupada com compromissos oficiais, Camilla deixa-se levar pela imaginação que os livros, a sua grande paixão, lhe proporcionam, mas a duquesa da Cornulha conta com um outro hobby pelo qual é apaixonada.

Recentemente, a propósito do décimo aniversário da Flowers from the Farm, uma associação de membros que apoia produtores de flores independentes, a mulher do príncipe Carlos revelou que gosta de fazer arranjos florais. As flores, afirmou, têm o poder de a alegrar em dias cinzentos, sobretudo em tempos de pandemia.

"Mesmo quando não nos pudemos encontrar, podíamos enviar buquês uns aos outros e, ao fazer isso, celebrar aqueles que amamos", afirmou, cita a revista Hello.

Ao voltar a frisar as boas energias que sente ao realizar arranjos, a duquesa afirmou que é um dos seu "hobbies favoritos".

