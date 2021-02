Camilla, duquesa da Cornualha, está a preparar uma experiência única para os admiradores da família real britânica. Como noticiou a revista Hello, a mulher do príncipe Carlos vai oferecer uma visita guiada pela Clarence House, a residência oficial do casal.

Esta experiência surge no âmbito de um leilão que assinala o Dia da Mãe e que está associado à The Royal Osteoporosis Society, dedicada à saúde óssea e à osteoporose.

Todos os anos, a organização de caridade organiza um evento de arrecadação de fundos, mas, devido à pandemia, este ano a tradição terá de ser quebrada.

