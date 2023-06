Alejandro Sanz deixou os fãs preocupados quando nos últimos dias do mês de maio revelou nas redes sociais não estar bem e sentir-se "triste e cansado".

Confrontado com as inquietações dos que o admiram, recorreu novamente à rede social Twitter para justificar-se: "Tive um surto forte este final de semana e embora a luz ainda não tenha acabado de chegar, parece que um pirilampo acordou no meu peito".

As suas palavras foram, ainda assim, pouco esclarecedoras, levando os meios de comunicação a procurar saber o que realmente teria acontecido. Dias depois, a imprensa de Miami acredita ter percebido os motivos.

O 'Espejo Público' dá conta de que o espanhol poderá estar a enfrentar um processo de falência depois de ter sido traído por um amigo, segundo informações do jornalista Antonio Belchi.

"Esta notícia já era conhecida há anos, quando teve de vender a sua casa em resultado de uma sentença ainda em curso", cita o site Marca.

"Há alguns anos, numa inspeção fiscal, Alejandro Sanz descobriu que tinha um buraco muito grande nas suas contas", revelou o também jornalista Nacho Gay. O músico viu o seu dinheiro ser gerido por Rosa Lagarrigue, uma parceria que correu mal, levando a que fosse condenado em tribunal a pagar 4,5 milhões de euros.

Fala-se num rombo de 15 milhões de euros numa empresa ligada ao músico e dívidas de outros tantos milhões. Certo é que os problemas de liquidez de Alejandro Sanz não são novos e duram há pelo menos sete anos.

