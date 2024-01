Alejandro Garnacho, de 19 anos, estará separado de Eva Garcia, de 18, depois de terem sido pais pela primeira vez em outubro do ano passado.

Os rumores ganharam mais força após Eva ter deixado de seguir o futebolista do Manchester United no Instagram, segundo o The Sun.

Além disso, também publicou uma fotografia nas stories onde aparece com o filho, Enzo Garnacho Garcia, e escreveu: "Tu e eu contra o mundo".



© Instagram_eevichuu

Leia Também: Tom Holland fala sobre Zendaya após rumores de separação