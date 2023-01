Alec Baldwin deverá ser acusado de homicídio involuntário pela morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia com quem trabalhava nas gravações de um filme, em outubro de 2021. De acordo com a BBC, Hannah Gutierrez Reed, membro da produção, que era responsável pelos acessórios utilizados no filme, receberá a mesma acusação.

A decisão foi anunciada, esta quinta-feira, pela procuradora-geral de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, através de comunicado, esclarecendo, porém, que as acusações serão oficializadas no final do mês.

Recorde-se que a diretora de fotografia morreu, acidentalmente, num ensaio durante as filmagens de 'Rust', no dia 21 de outubro de 2021, aos 42 anos. Alec Baldwin disparou uma arma de adereço que não deveria estar carregada.

Halyna ainda foi transportada de helicóptero para o hospital, no Novo México, mas não resistiu aos ferimentos.

O realizador Joel Souza também ficou ferido, mas teve alta hospitalar pouco depois.

