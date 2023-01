Mais de um ano após o disparo fatal que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, em outubro de 2021, durante as gravações do filme 'Rust', serão reveladas as primeiras decisões sobre possíveis acusações criminais contra os envolvidos na tragédia.

O gabinete da promotora, Mary Carmack-Altwies, do supremo tribunal de Santa Fé, no Novo México, confirmou à KOAT que será feito um anúncio oficial até ao fim do mês de janeiro. Assim, será divulgado se existirão acusações e quem estará envolvido nestas mesmas acusações.

A 21 de outubro de 2021, o ator Alec Baldwin segurava uma arma quando um disparo, alegadamente acidental, feriu a diretora de fotografia Halyna Hutchins no peito. A mulher acabou por morrer. Também o cineasta Joel Souza ficou ferido pelo disparo.