Alec Baldwin conseguiu reunir os sete filhos mais novos e tirar uma fotografia a todos ao mesmo tempo, uma tarefa que nem sempre é levada até ao fim quando se é pai de tantas crianças.

Na sua página de Instagram, o ator, de 65 anos, surpreendeu com a referida imagem que terá sido captada logo pelo pequeno-almoço.

De recordar que Alec Baldwin é pai de Carmen Gabriela, de dez anos, Rafael Thomas, de oito, Leonardo Ángel Charles, de sete, Romeu Alejandro David, de cinco, Eduardo Lucas, de três, María Lucía Victoria, de dois, e Ilaria Catalina Irena, de 15 meses. As crianças são fruto da relação atual com Hilaria Baldwin, de 39 anos. O ator é também pai de Ireland, de 27 anos, da anterior união com Kim Basinger.