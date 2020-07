Fez oito anos, na última terça-feira, 30 de junho, que Alec e Hilaria Baldwin subiram ao altar e trocaram as alianças. Uma data que o casal não deixou passar em branco.

No Instagram, Alec e Hilaria recordaram algumas imagens que foram captadas no dia do casamento.

"Faz oito anos", começou por escrever o ator, mostrando-se muito feliz com ter dado o nó com a mulher da sua vida. "Feliz aniversário, Hilaria", rematou.

Por sua vez, a companheira do ator também destacou a data no Instagram com uma fotografia do casamento, partilhando de seguida duas imagens recentes de ambos, que pode ver na galeria.

Recorde-se que o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao quinto filho em comum. Leia Também: A preparar-se para ser mãe pela 5.º vez, Hilaria Baldwin exibe barriga