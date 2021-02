Os fãs não têm grandes dúvidas, Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, é a cara da mãe.

As semelhanças entre mãe e filha saltam à vista dos internautas praticamente desde que Alana nasceu, há três anos, e desde então crescem nas redes sociais as montagens fotográficas que comparam fotos de infância de Georgina com imagens atuais da menina.

Para que veja com atenção as semelhanças entre Georgina e a filha, reunimos na galeria as melhores montagens feitas pelos fãs. Ora veja.

