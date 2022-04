Ireland Baldwin, de 26 anos, e Alaia Baldwin, de 29, juntaram-se na recuperação de um procedimento estético.

No Instagram, a atriz e modelo mostrou uma fotografia de ambas após uma visita a um cirurgião plástico para um 'mini facelift'.

Por sua vez, Alaia também destacou imagens de ambas na sua página de Instagram. Veja tudo nas publicações abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alaia Baldwin Aronow (@alaiabaldwin)

De acordo com o Daily Mail, Ireland, filha de Kim Basinger e Alec Baldwin, fez uma "lipólise assistida por radio-frequência que consiste numa varinha fina que é colocada sob a pele". Este procedimento "destrói as células de gordura e simultaneamente aperta a pele da parte inferior do rosto e do pescoço".

Leia Também: Filha de Alec Baldwin tem recebido ameaças após trágico acidente