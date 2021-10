Alec Baldwin continua no centro das atenções depois de ter matado, acidentalmente, a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens de 'Rust'. E Ireland Baldwin, filha mais velha do ator, faz questão de defender publicamente o pai.

Ainda esta quarta-feira, 27 de outubro, a jovem, de 26 anos, voltou a recorrer ao Instagram para comentar o caso, contando que tem recebido ameaças. No entanto, também tem recebido apoio de pessoas que, de facto, conhecem a família.

E foi precisamente um comentário positivo que quis dar destaque na sua página de Instagram. Trata-se de uma mensagem de Tracey Nolan, que já trabalhou com Alec.

"Há muitos anos trabalhava numa produtora em Toronto [Canadá], na empresa que fazia o filme 'Thomas the Tank Engine'. Lidei com algumas das celebridades mais idiotas, mas o seu pai não era uma delas. Ele só queria certificar-se que havia leite e cereais no quarto do hotel quando a filha o visitava. Lembro-me sempre disso", contou Tracey.

Ao mostrar a referida mensagem, Ireland Baldwin disse ainda: "Eu conheço o meu pai, vocês não. Amo-te, papá".

Leia Também: Alec Baldwin partilha notícias sobre negligência em inspeção de pistola