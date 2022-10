AJ McLean decidiu focar-se na saúde e na perda de peso. A alteração de vários hábitos alimentares, bem como o exercício físico, fizeram com que perdesse, em oito meses, mais de 12 kg.

À People, o cantor da banda Backstreet Boys confessou que a participação na versão americana do programa 'Dança com as Estrelas', em 2020, contribuiu para a mudança da sua mentalidade.

"Uma vez que entras na rotina e começas a ver resultados, a sentires-te melhor, a dormir melhor, só queres manter isso e não voltar atrás", confessou.

O cantor está de volta aos palcos numa digressão com os Backstreet Boys.

