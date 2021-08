Paulo Pires decidiu esta terça-feira partilhar com os seus seguidores do Instagram uma memória antiga vinda diretamente "do baú".

Trata-se de uma fotografia captada em 2005, há 16 anos, para a revista Men’s Health.

Ainda se lembra de como era o ator, atualmente com 54 anos, nesta altura? Espreite a publicação abaixo para reavivar a memória.

