E as contratações continuam! Hoje (dia 19), Nuno Santos - diretor geral da TVI, informou que Carlos Ribeiro, uma antiga estrela do canal, estava de volta ao mesmo, desta vez para apresentar o programa de domingos 'Somos Portugal'.

"A televisão é o território dos afetos e das memórias. Hoje, o Carlos Ribeiro regressa ao ecrã da TVI e estará connosco nas próximas semanas no 'Somos Portugal'", informa.

"Prestes a chegar aos 70 anos, o Carlos está em pleno. Com o talento, o à vontade, a graça e - mais importante - a empatia com o público e a capacidade de trabalhar em Equipa. Sei bem do que falo. Há mais de 30 anos ele acolheu-me, a mim e ao Mário Augusto, na minha primeira vida na televisão como só os grandes sabem fazer", completou.

Leia Também: A mensagem de Nuno Santos após mudança de Cristina Ferreira para a TVI