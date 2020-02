José Carlos Pereira surpreendeu de novo os que o seguem no Instagram com mais um momento passado no hospital onde está atualmente a trabalhar. O também ator começou o dia na ala de pediatria, como fez questão de mostrar aos fãs.

Numa fotografia que partilhou na rede social, a figura pública confessou mais uma vez que está muito feliz com a sua vida profissional.

"A começar o meu dia a fazer o que amo", escreveu na legenda da imagem onde podemos ver José Carlos Pereira a auscultar um bebé.

Na imagem é ainda possível perceber que o ator continua a recuperar da cirurgia que fez recentemente.

Leia Também: José Carlos Pereira revela que se submeteu a uma cirurgia plástica