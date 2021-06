Tiago Belo despediu-se de uma das quatro pretendentes que lutavam por conquistar o seu coração. No episódio de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' deste domingo, dia 27, ficou a saber-se que Lúcia foi a escolhida para abandonar a quinta do agricultor de Castelo Branco.

Esta decisão surge depois de alguns momentos de tensão entre ambos, que levaram inclusive Lúcia a confessar que se sentia a "ovelha negra do rebanho".

Apesar da sua saída ser uma hipótese, no momento em que recebeu a confirmação Lúcia não conteve as lágrimas. "Fico triste mas vou de cabeça erguida", afirmou mais tarde.

Lúcia, recorde-se, integrou o grupo de convidadas numa fase posterior à seleção inicial. Devido à desistência de uma pretendente, esta teve a oportunidade de se juntar a Ana, Joana e Ivete.

