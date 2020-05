'Quem Quer Namorar com o Agricultor' foi a grande aposta da SIC na batalha contra o 'Big Brother 2020', na TVI. Até ao momento o programa tem corrido bastante bem, uma vez que tem conquistado as audiências até ao momento. No entanto, nas redes sociais do canal de televisão é possível notar as queixas por parte de alguns espectadores no que diz respeito ao formato.

Por exemplo, no Instagram da SIC, são vários os seguidores que lamentam que o horário de transmissão dos diários de final de tarde seja constantemente alterado e que os momentos se repitam.

Eis alguns dos comentários:

"Cada vez percebo menos o horário do programa...";

"Está a ser muito chato começa tarde e é repetido muitas vezes";

"Adoro programas assim. Assisti às últimas duas temporadas, já eram repetitivas, mas nessa terceira edição conseguiram se superar. Infelizmente já não tenho paciência para tantas repetições;

"Repete tantas vezes, torna-se chato, as mesmas cenas 20 vezes".

Por outro lado, houve também que elogiasse as experiências. Concorda com as críticas?

