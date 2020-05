Desengane-se o pretendente de Catarina Manique que achar que a agricultora da Aldeia Nova do Cabo hesita em colocar o (eventual) futuro companheiro com as mãos na massa. Prova de tal, foi a atividade que deu aos seus convidados nesta segunda semana de experiência.

Catarina pediu que os quatro pretendentes limpassem o estrume da box das cabras - algo que deixou Daniel Malheiro particularmente desconfortável.

"O meu maior receio chegou", confessou em declarações individuais.

Não há dúvidas que Catarina Manique está a testar todas as habilidades dos seus convidados... Reveja aqui.

