O participante do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' mostrou-se chateado com as atitudes de Mafalda.

Os últimos tempos na quinta de João Paliotes no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' têm sido de grande tensão. Depois de discussões entre Dalila e Cláudia, eis que o agricultor se mostrou chateado com as atitudes da outra convidada, a Mafalda. "Nunca admiti que alguém fizesse esse tipo de jogos comigo", desabafa, dando a entender que o comportamento da candidata não é totalmente transparente. "Já tentei falar com ela três ou quatro dias e ela desvia-me sempre a conversa. Detesto que me façam isso", sublinha, referindo que o respeito tem de ser mútuo. Veja o momento completo. Leia Também: Agricultor. Mafalda: "Só porque dorme no quarto dele agora é mulher?"