Parece que foi desta que o agricultor João Menezes encontrou o amor. O profissional de Montemor-o-Novo aceitou participar uma vez mais no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC, de maneira a conseguir achar a sua cara metade, missão que foi bem sucedida.

"Sempre reparei que vinha com o coração aberto, mas com muitas cautelas. Nunca esperei que isto pudesse acontecer e terminar esta aventura apaixonado", revela no fim da experiência referindo-se a Soraia Moura, de 29 anos.

"Eu, a pensar que ia ensinar alguma coisa sobre a agricultura, aprendi muito. Aprendi muito sobre as emoções, estereótipos e a não hesitar quando sentimentos vão aparecendo", reflete.

"Quando passamos muito tempo sozinhos passamos a ter uma blindagem que nos confere alguma tranquilidade à alma, pela falta que alguém faz ao nosso lado", sublinha ainda, notando que apesar de ter a companhia dos animais e da natureza, quando chegava a casa sentia um vazio.

"Neste momento tenho a convicção que é com a Soraia que quero partilhar o resto da minha vida", diz por fim.

