A cumplicidade entre o agricultor João Paliotes e Dalila desde o início que saltou à vista - sobretudo para as restantes pretendentes, Mafalda e Cláudia. E nesta segunda semana da 3.ª temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' eis que se deu a primeira troca de carinhos entre ambos.

Como mostram imagens do teaser do programa desta sexta-feira, Dalila deu um beijo na cabeça de João. Algo que o deixou surpreendido e às restantes convidadas com as 'garras de fora'.

"Ai ai", afirmou Mafalda.

Será que Dalila verá este gesto retribuído?

