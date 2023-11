O comediante Russell Brand foi interrogado pela polícia britânica, após ter sido acusado de alegados crimes de assédio sexual e de violação.

Segundo o The Sunday Times e a BBC, o humorista, de 48 anos, terá sido alvo de interrogatório na passada semana, numa esquadra em Londres.

Sem nomear o nome de Brand, a Polícia Metropolitana revelou que "um homem na casa dos 40 anos tinha estado numa esquadra no sul de Londres na quinta-feira, 16 de novembro".

No mesmo comunicado informa-se que este fez declarações aos detetives em relação aos alegados crimes. "As investigações continuem", lê-se.

É igualmente revelado que os interrogatórios foram gravados e que poderão ser usados em processos judiciais no futuro.

Recorde-se que o caso veio a público no passado mês de setembro, através de uma investigação do Sunday Times - transmitida através de um documentário no Channel 4. Quatro mulheres fizeram acusações de assédio e abuso sexual contra Brand, em casos que terão ocorrido entre 2006 e 2013.

Todas as acusações foram negadas pela personalidade, que alega que os seus relacionamentos foram "sempre consensuais".