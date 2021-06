Fernando Rocha recuperou um tesourinho de 2001 e não resistiu em partilhá-lo com o público. Trata-se de um cartaz de uma noite de anedotas, no qual o comediante era o artista principal.

Esta "relíquia", como o próprio definiu, trouxe-lhe nostalgia e fê-lo refletir sobre a liberdade do humor. "Saudades do tempo que podia contar piadas de qualquer coisa sem haver ofendidos, apenas se riam e se divertiam. Eu cheguei a ver pessoas a escorregar pela cadeira abaixo e deitar-se no chão a rir e a limpar as lágrimas de tanto rir", começou por dizer.

"Que maravilha, éramos felizes de qualquer maneira. Agora é só virgens ofendidas e politicamente corretos, mas com 22 anos [de carreira] já não vou mudar, para esses só me resta a celebre frase de abertura dos meus espetáculos: 'Ladies and gentleman'", rematou.

Curioso para ver como era Fernando Rocha há 20 anos? Espreite abaixo.

