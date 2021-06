Foi através de uma publicação no Instagram, realizada esta sexta-feira, que Fernando Rocha demonstrou a sua indignação com a vinda de adeptos ingleses para o Porto a propósito da final da Liga dos Campeões, que se disputou no Estádio do Dragão no passado sábado.

"Para esta imagem só tenho uma palavra: F***-se. A subserviência perante os estrangeiros enoja-me, multa-se restaurantes, cafés, só porque não tem desinfetante ou porque entrou um cliente sem máscara", começou por escrever na legenda de uma foto que mostra um ajuntamento de adeptos na rua.

"Estádios das equipas portuguesas vazios, teatros e salas de espetáculos a 50% da lotação, festas e romarias canceladas - que é o ganha pão de muitos portugueses, produtores de espetáculos, artistas, técnicos, carroceis, farturas churros e a p*** que os pariu a todos - e vêm estes filhos da p*** fazer esta merda e ninguém diz nem faz nada", acrescentou.

Referindo-se aos desacatos que os adeptos protagonizaram nas ruas, causando a destruição de esplanadas e agressões a funcionários da restauração, o humorista frisou ainda a "culpa" não foi da polícia.

