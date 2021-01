Apesar de, diz, "não ser muito de partilhar a sua vida pessoal", de ser "bastante reservada", Leonor Seixas decidiu destacar no Instagram um sincero desabafo.

"A verdade é que, se podemos inspirar alguém de alguma forma, então arrisco. Nos últimos dias, meses até, com tudo o que tem abalado o mundo inteiro e o nosso país em particular, tenho sentido a necessidade de implorar por mais amor, por mais espiritualidade, uma vontade de relembrar que (apesar de todas as diferenças que temos, de me sentir grata, de saber que sou, talvez, mais sortuda que tantos outros) somos realmente um", começou por escrever.

"Ou, se não somos ainda, poderemos vir a ser. Estamos a atravessar um momento único... Estamos perante uma pandemia, wow!! E por mais que nos doa, por mais que nos custe, por mais que choremos, por mais que batamos com a cabeça nas paredes por cada vez menos dinheiro, menos oportunidades, menos 'luz ao fundo do túnel', temos que perceber que o Universo é maior que nós. Agora é o momento de sairmos do nosso ego. De fazermos pelo outro. Pelos outros. Por um futuro. Porque o caminho não pode ser egoísta. Pura e simplesmente não pode", acrescentou de seguida.

A atriz destacou ainda que "é altura de voltarmos a ser aquilo que nascemos - Humanos. Com H grande". "De sermos. Ser. De termos cuidado, atenção, inteligência, alguma paciência, mais amor, mais empatia. Viva a vida", rematou.

Palavras que rapidamente chamaram a atenção de muitos seguidores. Veja todas as reações na publicação abaixo:

