Gigi Hadid e Zayn Malik foram o assunto da semana com a imprensa internacional a anunciar que o casal aguarda a chegada do primeiro filho em comum. Nos meios de comunicação especulava-se já sobre o sexo do bebé, mas a verdade é que da parte do casal a confirmação teimava em não chegar.

Depois de a sua mãe ter confirmado a notícia, foi a vez de a própria Gigi Hadid, de 25 anos, ter tornado oficial que está grávida pela primeira vez.

Em declarações ao programa 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', a jovem modelo confessou que tanto ela quanto o namorado preferiam ter sido eles a anunciar a grande novidade. A surpresa ficou 'estragada', mas em nada abalou a felicidade que estão a viver.

"Claro nós é que queríamos ter anunciado, mas estamos muito animados e felizes e agradecidos pelas mensagens e apoio de todos", começou por referir a futura mamã.

Gigi falou ainda sobre os pontos positivos de a gravidez ter surgido durante o período de quarentena, para ela estar em casa é uma forma de "viver esta experiência dia-a-dia".

Com as hormonas a fervilhar, a celebridade confessou ainda que esta tem sido uma "quarentena emocional". Além da gravidez que a deixa naturalmente mais sensível, Gigi fez anos no passado dia 23 de abril e confessa que este foi um dia particularmente emotivo.

