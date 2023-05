Uma explosão controlada e a detenção de um homem agitaram o lado de fora do Palácio de Buckingham.

Um homem atirou chumbos de caçadeira e foi preso por volta das 19h00 [hora local], esta terça-feira, depois de se aproximar dos portões do palácio, disse a Scotland Yard, citada pela BBC.

O individuo foi detido por suspeita de posse de arma, mas não há relatos de tiros ou ferimentos.

O homem também foi encontrado com uma mala suspeita, de acordo com as autoridades. Foi realizada uma explosão controlada por precaução, e o rei e a rainha não estavam no palácio quando o individuo foi detido.

"A polícia trabalhou imediatamente na detenção do homem e ele foi levado sob custódia policial. Não houve registo de tiros disparados ou ferimentos em polícias ou membros do público. A polícia permanece no local e continuam a decorrer investigações", destacou o superintendente-chefe Joseph McDonald.

Sabe-se ainda que depois da detenção, o palácio foi isolado pelas autoridades.

Notícias que chegam a poucos dias da coroação do rei Carlos III, que vai decorrer no sábado, dia 6 de maio, o que leva a que já se note alguma azáfama.

