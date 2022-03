Helena Isabel usou a sua conta de Instagram para dar os parabéns ao filho, Bernardo, mais conhecido como Agir.

O artista, fruto do seu anterior relacionamento com Paulo de Carvalho, completa 34 primaveras, data que a atriz decidiu evidenciar com um retrato único de infância.

"Parabéns meu amor maior! Tem um dia bonito! Amo-te", escreveu Helena na legenda da publicação.

Veja a bonita publicação:

