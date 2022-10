Agir foi obrigado a cancelar ontem, dia 25 de outubro, o concerto que ia dar no Teatro São Luiz, em Lisboa, devido a uma cólica renal. Os jantares dos membros da equipa do artista não foram, no entanto, desperdiçados e acabaram até por ajudar uma causa solidária.

Nas redes sociais, o cantor explicou que as refeições foram entregues à REFOOD, uma organização que procura combater o desperdício alimentar.

"Dado o concerto não ter acontecido, a comida foi reencaminhada para a REFOOD, uma equipa de voluntários que distribui a comida não usada por quem precisa", pode ler-se.

A story do Instagram mostra ainda as caixas de comida que foram, assim, reaproveitadas.



© Instagram/Agir

Leia Também: A recuperar, Agir confessa: "São comparáveis às dores do parto"