José Carlos Pereira gerou dúvidas aos seus seguidores esta semana ao apagar todas as fotografias que tinha com a namorada, Irina Sustelo, na sua conta no Instagram.

Depois de terem saído na imprensa diversas notícias sobre o tema - pelo que o destacamos na rubrica Fofoca da Semana, do Fama ao Minuto -, Zulmira Ferreira revelou no 'Passadeira Vermelha' que tinha falado com o ator e que este lhe garantiu que estava "tudo bem".

"Disse-me que está tudo bem, que amanhã já vai publicar uma fotografia com a Irina, porque foi o gestor que trata das redes sociais que apagou as fotografias com a Irina. Foi o que ele me disse", explicou.

A explicação não convenceu os restantes comentadores, tendo Liliana Campos comentado que não "fazia sentido" ter apagado apenas as fotografias com Irina. Entre todos chegaram à conclusão que não deveria ter passado de um 'arrufo' entre os dois.

O que se passou ao certo, por enquanto, não se sabe, mas facto é que esta sexta-feira, dia 22 de março, as fotografias que o ator tinha com a companheira já se encontram novamente na sua página no Instagram, pelo que, aparentemente, tudo estará bem entre os dois.

