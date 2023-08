Maria Vieira continua a senda de críticas e nem aqueles que outrora foram grandes amigos escapam. Desta vez, a atriz dirigiu-se a Herman José, com quem contracenou tantas e tantas vezes.

Numa resposta a um seguidor no Twitter, que dizia que Maria Vieira "viveu da amizade e bondade do Herman que lhe deu emprego durante 20 anos", a artista respondeu com convicção.

"Estreei-me em televisão com o Júlio Isidro, cruzei-me com o Herman já tinha uma carreira de sucesso com mais de 6 anos e deixei de trabalhar há já quase 20 anos com ele. Em 40 anos fiz dezenas de peças, dezenas de filmes em Portugal e no exterior e tive uma bela carreira no Brasil", começou por escrever, num primeiro momento.

Para concluir, Maria escreveu o seguinte: "Deixei de trabalhar com ele por minha iniciativa quando abandonei a porcaria do 'Hora H' e depois disso tive o melhor período da minha carreira, sobretudo no Brasil, onde trabalhei entre 2008 e 2018. Afastar-me do Herman foi a melhor decisão que eu tomei na vida".

