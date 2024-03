Se parecia que as coisas não poderiam ficar mais complicadas para a Casa Real britânica, chegam novas más notícias do outro lado do oceano.

A disputa entre Meghan Markle e a sua meia-irmã, Samantha Markle, na justiça, em breve poderá afetar Kate Middleton, que também não atravessa o seu melhor momento.

A revista espanhola Vanitatis conversou com Peter Ticktin, advogado de Samantha, que perdeu recentemente o caso nos tribunais de Tampa, na Flórida, e garantiu que irão recorrer da sentença.

Ticktin salienta que vão solicitar uma mudança de juiz para realizar novamente o julgamento, e nesse processo vão chamar a princesa de Gales para testemunhar contra a cunhada. Se conseguir que o processo seja reaberto, o advogado refere que chamará "para declarar Kate Middleton, uma verdadeira dama comparada à fraude que age acreditando ser uma princesa", afirmou em declarações à publicação espanhola, referindo-se a Meghan.

De recordar que o caso surge a partir da entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah Winfrey há três anos. Samantha alegou no seu processo que a duquesa de Sussex tinha orquestrado "uma campanha para difamar e destruir a reputação da sua irmã e do seu pai" e afirmou que tudo o que foi dito naquela entrevista foi uma "grande mentira" inventada por Meghan e que as palavras dos Sussex a submeteram a uma "humilhação, vergonha e ódio à escala global".

Leia Também: Meghan vence processo de difamação aberto pela irmã, Samantha Markle