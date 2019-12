Em casa de Adrien Silva e Margarida Neuparth foi dia de festa este sábado, 28 de dezembro. O filho do meio do casal, Thomas, completou quatro anos, data que foi celebrada e que o jogador mostrou aos que o seguem no Instagram.

"Parabéns meu anjo! De coração cheio. Família, amigos, sorrisos... O que pedir mais?! Obrigado a todos", escreveu o pai 'babado' na legenda do vídeo que publicou na rede social, e que pode ver na galeria.

Recorde-se que Adrien e Margarida são ainda pais de Santiago e Maria Clara.

