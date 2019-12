Foram muitas as conquistas que Ana Isabel Arroja conseguiu neste 2019 e que não deixou de destacar em conversa com o Fama ao Minuto.

Muito apaixonada pelo seu trabalho, entre as várias razões que fizeram destes últimos 12 meses especiais está o lançamento daquela que foi a sua primeira música: 'Enquanto o Teu Mar Me Chama', um dueto com Ernesto Leite.

“Tem sido um ano surpreendente. Lancei um novo livro também (Pérolas Mini-Arrojadas), sou a nova voz de estação da Rádio Comercial, isso também é uma coisa que eu queria há muito tempo… Vou fazer 20 anos de casa agora em dezembro”, começou por dizer, referindo que estes anos na rádio “passaram muito rápido”.

“E o culminar destes 20 anos de Rádio Comercial com isto tudo tem sido mágico porque é mesmo aquilo que eu gosto de fazer. Tudo o que tenha a ver com voz, comunicação, música é a minha vida. Por isso, se eu conseguir continuar a fazer coisas dentro deste mundo, vou ser feliz. Mas este ano foi realmente um ano estrondoso. Não tenho palavras”, acrescentou.

Com um 2019 tão positivo, Ana Isabel Arroja admite que “até tem medo do que vai acontecer em 2020”.

“Já tenho alguns projetos, nomeadamente na música, mas ainda é tudo muito embrionário, ainda não posso falar sobre isso, não sei mesmo o que vai acontecer. Estamos a deixar rolar ao sabor do vento”, revelou, sem adiantar mais pormenores.

