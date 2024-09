Adriana Lima voltou às passerelles, após uma pausa de seis anos para se focar na família.

Na quinta-feira, 26 de setembro, a supermodelo apareceu no espetáculo de revelação da coleção primavera/verão 2025 da Schiaparelli, na Paris Fashion Week.

Lima surgiu com um look inspirado nos anos 80, com um vestido branco às riscas. O outfit foi completo com brincos compridos e uma mala de mão.