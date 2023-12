Tânia Ribas de Oliveira fez hoje, 21 de dezembro, uma partilha muito especial repleta de ternura. A apresentadora do programa 'A Nossa Tarde', na RTP, posou com outra cara bem conhecida do primeiro canal: Fernando Mendes.

"Em nome de todo o Portugal: adoro-te, Fernandinho!!! Obrigada por esta tarde! Por todas! Feliz Natal!", escreveu Tânia na legenda da publicação.

O momento mereceu várias reações por parte dos seguidores da comunicadora.

Ora veja:

